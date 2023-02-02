大陸國台辦昨日證實，已致函台灣呼籲增加16個航點。陸委會主委邱太三今日出席大陸台商春節活動時受訪表示，雙方如果能把各項資訊與機制更加明確化，會有助於相關交通的開放；未來希望兩岸雙方能積極合作，來評估「不只是這16個航點」。他也強調，小三通常態化是陸委會提出的方案之一，未來不會再以專案形式執行。

邱太三表示，民航局確認收到陸方建議，已報請政府相關部門進行討論與評估。他說，疫情前大陸有51個航點，台灣有10個航點，因疫情目前大陸剩下4航點；他上任後，廣東台商就已經反映航點問題，過去一年多政府也試圖做評估與了解，但因大陸疫情起起伏伏，各地管控措施不容易確認與被信賴，包括層層加碼等問題，業者也認為風險很大。

邱太三強調，未來希望兩岸雙方能積極合作，來評估「不只是這16個航點」，相關部門會蒐集大陸方面的疫情實際狀況、管制隔離措施等，經評估考量，最後再討論決定。被問及有沒有時間表，邱太三說，陸方的資訊越多、越透明，政策越穩定，開放速度就會越快。

小三通部分，邱太三介紹，春節專案截至昨日整體總人數有3594位，包括國人、陸配、陸生與其他人道事由者，馬祖也有超過290位，陽性確診率從第一天近19％至今剩2％，這些都是評估的好現象，陸委會據此寫了一些評估方案，要報請上面並邀集各部會討論。他說，「未來會朝向常態化來處理，就不是只有專案」。

被問及全面恢復小三通有無時間表時，邱太三強調，春節專案執行至2月6日，這幾天陸委會會盡速討論，而小三通常態化是陸委會提出的方案之一，但他也強調，在所有方案中，「專案（處理）已經不在方案裡面，會往前走」。