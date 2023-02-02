衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今日指出，新冠病毒未來會感冒化而非流感化，與中央流行疫情指揮中心所預測的結果不同。防疫指揮官王必勝對此回應，新冠感冒化確實有可能，但今年達成應不太可能。

王必勝表示，依據疾病嚴重程度排名，目前依舊是新冠病毒第一，流感病毒第二，最後才是感冒，且數據上也顯示，新冠病毒依舊比流感嚴重很多，即便在國內已有近半數民眾感染，加上7成多的三劑疫苗覆蓋率，當前的新冠重症與死亡率，仍遠高於流感。

王必勝說，李秉穎醫師的分析確實有可能，不過新冠要在今年達到感冒化應不太可能，因此現階段仍然要藉由必要手段防疫，例如鼓勵民眾接種疫苗等。

由默沙東藥廠開發的口服抗病毒藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），近期有研究顯示恐讓病患體內的病毒發生突變，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，此為美國小型研究，對象僅有數十位，初步看來病患在服用莫納皮拉韋之後，體內病毒基因定序確實有改變，但沒有看到與傳播力、抗藥性、致病力有關。

羅一鈞說，這種突變甚至稱不上是新變異株，因此莫納皮拉韋仍然是相當有效的第二線用藥，特別是針對無法使用倍拉維（Paxlovid）的洗腎患者或有藥物交互作用的病患，呼籲醫師仍可放心開立。