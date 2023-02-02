「華南好基智」協助近4萬組客戶設立人生理財目標，111年總申購金額較前年成長1.6倍，深受客戶信賴。為感謝廣大投資者的支持，華南好基智不收申購費、贖回費及再平衡等費用，僅收取年費率1%平台服務費等優惠。今年新春期間更是推出限時「智樂退」投資組合，於112年3月31日前申購「智樂退」，每人皆享有一次享該投組終身免收平台服務費之優惠，年終獎金入袋之時，善用長期投資加上複利效果，讓「財滾財」，就可將年終獎金「持續放大」。

至於美元定存，華南銀行本次推出的限時美元優利定存，不需要搭配其他產品，只要以新台幣結購或新資金匯入，即可享有3個月期年息4.05%、6個月期年息4.25%優利定存，個人戶單筆最低金額3千美元，中小企業戶單筆最低金額1萬美元，存款金額無上限，專案活動期間自即日起至4月30日。

而申購「智樂退」投組，每月最低只需新台幣3000元，透過網路方式開立「SnY數位帳戶」，除享有台幣活存最高2.3%優惠利率外，可馬上體驗「華南好基智」高端智能理財服務外，「華南好基智」同時更領先業界，提供信用卡定期定額扣款服務，搭配SnY信用卡讓客戶享有付款的便利性及網購消費的現金回饋，藉由24小時智能理財管家「華南好基智」的服務，進一步提高所得替代率，協助民眾輕鬆理財。