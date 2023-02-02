樂天國際銀行歡慶新春迎喜氣，再祭優利活動！樂天國際銀行2日宣布，自2023年2月1日起至3月31日，當月使用樂天網銀行動支付（含街口支付連結樂天國際銀行帳戶付款及樂天國際銀行App Pi拍錢包）付款合計5次（含）以上，次月即可享存額無上限年利率1.35％活儲高利優惠，存越多、利息領得越多。

樂天國際銀行表示，2023年2月28日前新開戶，於開戶流程中輸入專屬推薦序號【JKO】，並於2023年3月10日前完成街口支付連結樂天國際銀行帳戶及不限金額消費2筆，即可獲得共700元街口幣回饋（1街口幣等於新台幣1元）。

樂天國際銀行表示，欣見台灣人民赴日旅遊人數增加，樂天國際銀行的母公司日本樂天銀行，在日本穩健經營超過20年。樂天國際銀行運用日本樂天集團優勢針對其前往日本旅遊之客戶，結合樂天生態圈提供帶著提款卡就可在日本ATM提領日幣的服務，現在更與街口支付業者合作提供客戶跨境金融服務，在羽田空港、新千歲空港、東京鐵塔、博多大丸百貨、BicCamera、Laox等地，超過1萬間日本店家，直接使用街口支付APP連結樂天國際銀行帳戶扣款消費。