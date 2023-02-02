周六迎來立春（4日），運勢將出現變化，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，巨蟹座、處女座、摩羯座、雙魚座在立春後桃花運將超級旺，其中雙魚座不但容易和朋友擦出火花，甚至和網友也能發展成戀愛關係，可好好把握。

▎巨蟹座

巨蟹座最近和異性相處時會感到無比溫暖，因對方會無時無刻在意他們的感受，當有風吹草動時，便會立刻上前關心，因此巨蟹會有要不要和對方進一步發展的想法，這時就越來越在意對方，不知不覺中就在一起了。

▎處女座

處女座在立春後桃花運超級旺，但內心卻很猶豫，深怕和對方在一起後會遭到背叛，建議不要害怕，敞開心胸和對方好好相處，如過程中覺得對方不錯，想進一步發展的話，直接和對方表明，將會有良好的表現。

▎摩羯座

摩羯座在立春後的桃花運超旺，可能會跟認識許久的朋友擦出火花，一開始認為彼此之間只是單純的友誼，但相處機會變多後，雙方對彼此的印象加深，進而升溫成戀愛關係，自然而然就在一起了。

▎雙魚座

雙魚座在立春後，容易和朋友擦出火花，也許是他們獨特的個性在朋友心中留下了好印象，不知不覺發展成戀愛關係，甚至在網路上認識的網友，在現實生活中都有可能成為發展對象，可好好把握機會。