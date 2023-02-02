MSCI新興市場貨幣指數2日大漲至9個月新高，其中，韓元漲幅高達1.2%，在亞洲貨幣市場中獨領風騷，主要是美元走疲所致。同時，MSCI新興市場股票指數也同步上漲，2023年迄今更是漲了10%。

彭博社指出，市場看好2023年新興市場表現，部分原因是主要經濟體各個央行，很可能不再實施過於偏激緊縮政策。分析師指稱，隨著美國此波升息周期結束時期愈來愈近，加上中國大陸重啟邊境以及歐洲景氣沒這麼糟之下，對包括新興市場在內的風險商品，很難不樂觀看待。

彭博社23個有紀錄的發展中國家貨幣，其中有19個在2日都升值。例如，敏感度較大的南非幣蘭特（ZAR）上升超過2%名列前茅。墨西哥幣比索（MXN）升幅超過1%，逼近元月中旬所創的2023年高點。甚至連巴西幣雷亞爾（BRL）也轉強。

富國銀行認為，聯準會貌似溫和的談話，正好給新興市場股匯市添加柴火，日後指數若像現在這樣發展愈走愈高下，有機會成為2023年全球表現數一數二的金融商品之一。