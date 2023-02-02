三星針對2023全球MX(通訊事業部)策略，祭出兩大方針，首先，拓展高階客層，涵蓋智慧型手機、平板等產品線。以上一代旗艦機Galaxy S22系列而言，Ultra機種數量占三星全球銷售比重40%以上。而就三星平板而言，身為首款「Ultra」機種的Galaxy平板Galaxy Tab S8 Ultra，同樣深受消費者青睞，且高階平板的市場需求將持續暢旺。三星分析，儘管經濟環境充滿挑戰，但預計高階市場受到的影響將小於整個智慧型手機市場。在全球經濟衰退時期，消費者對購買決定更加謹慎，並以品質為首要考量。

再者，即Galaxy S23的銷售策略，三星在行動市場將聚焦吸引原有Galaxy Note用戶加入Ultra行列。近十年來，智慧型手機的換機週期持續拉長，目前的預測數據顯示，消費者的換機週期長達40至43個月。Galaxy S23 Ultra承襲S Pen的設計，以及強大的Note功能，三星認為Galaxy S23 Ultra是吸引消費者將手中的Galaxy Note、或舊款Galaxy S系列機種汰舊換新的誘人理由。

三星也觀察到，消費者對於綠色永續的重視提升，故三星積極打造堅固耐用的裝置，且在產品生命週期的每一個階段，將綠色永續納入考量。本次Galaxy S23系列融入比任何Galaxy智慧型手機為數更多、且更多元的再生材料，並採用以回收鋁金屬與玻璃製成的元件。Galaxy S23系列比Galaxy S22系列採用更多的回收海洋塑料。單就Galaxy S23系列而言，我們的目標是截至2023年底，阻止逾15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。