曾為中華藝校奪下第一屆藝術教育貢獻獎的校長吳梅嵩於1日驟逝，年前吳梅嵩因感染引發昏迷，隨後住進加護病房，家屬不忍吳梅嵩受苦，放棄侵入性治療，吳梅嵩便於1日下午2時許離世。吳梅嵩一生對藝術教育的貢獻竭盡心力，也培育出許多藝術人才；驟逝消息傳出後，曾與吳梅嵩結過緣分的人紛紛表示惋惜。

回顧吳梅嵩的一生，他將心血都貢獻於藝術上，吳梅嵩從國立藝專美術科西畫組畢業後，進入已故知名畫家李仲生畫室，從事美術編輯、企畫、雜誌主編、畫廊主持者等工作；更負笈英國倫敦大學斯雷德美術學院繪畫研究所進修取得碩士學位。返國後，陸續於實踐設計管理學院、東方工專及空中大學授課。

吳梅嵩曾榮獲美國佛蒙特州榮譽獎，及獲邀至佛蒙特國際藝術村進行藝術家交流，而其藉由顏料的堆、刮等，沈澱出抽象背景的「熟悉與陌生」及「桌椅語錄」2幅作品，受到高雄美術館、台北美術館典藏，另有許多作品為私人所典藏。

吳梅嵩於2001年，擔任中華藝術學校藝術創意總監兼美術科主任，2003年獲董事會遴聘校長一職，當時他自詡「不僅是藝術學校校長，也是藝術園區區長」；將每年春、秋季展演的學生優秀學習成果，推廣到社會，與民眾分享，提升地方文化藝術不遺餘力。

在吳梅嵩的率領下，中華藝校於2016年成為教育部108課綱的藝術前導學校，並積極爭取教育部優質化、均質化學校的專案計畫，每年榮獲教育部高額獎助，為學校添購很多軟硬體設備，增強教學實力。

因為沒有子嗣，吳梅嵩把學生都當做自己的孩子，關心教養、照顧有加；對同仁工作嚴謹要求，提攜後進，治校有方，學生參賽總有數不盡的獎項，也是22年來辦學績效卓著的肯定，成就非凡，深獲各界肯定。

吳梅嵩一生對藝術教育的貢獻大家有目共睹，面對突如其來的驟逝，許多前輩後進都致上哀悼之意；中華藝校也全力協助吳梅嵩家屬協助處理後事，未來預計替吳梅嵩舉辦追思會及紀念展，讓他一生對藝術的貢獻流傳於世間。

至於新校長人選，校方表示，得經過董事會及協調會決議後才能決定，但校長吳梅嵩的教育理念必定會持續流傳下去。