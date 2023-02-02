年快過完了，大獎還沒送完，台彩春節限定「2000萬超級紅包」刮刮樂7個頭獎2千萬名額還有3個還沒被刮出，提醒民眾，若超過兌獎截止日，獎金就得充公。

ETtoday報導，目前已經有4個2千萬頭獎被刮出，不過中獎者的消息並未全部被公開，首個2千萬獎落宜蘭市城隍廟附近的建明鐘錶眼鏡行投注站，老闆透露，中獎者好像是一個小家庭，全家去城隍廟拜拜後買刮刮樂，由小朋友挑選，沒想到最後真的中頭獎。

第二個中獎者落在屏東的「錢家彩券行」店家透露，一名婦人帶著孩子光顧，刮出了2千萬大獎，老闆也透露春節期間店裡的不尋常之處，竟然有貓咪不斷在櫃台走動，可能是貓咪帶來的財運。

根據台彩先前發布的新聞稿，2000萬超級紅包刮刮樂的下市日期是112年7月4日，兌獎期限則是3個月後的10月4日，換言之，如果中獎民眾未能及時兌獎，獎金將充公。目前2千萬只剩下3個，200萬加賓士車剩5個、百萬獎剩下362個名額。