楊繡惠因去年宣布不再上外景節目前已答應中視《飢餓遊戲》，所以遵守承諾把最後一次外景獻給《飢餓》，當集來賓PS女孩成員李湲因撞臉楊繡惠引起廣泛討論，被虧「怎麼繡惠姐也來跳啦啦隊」，2人首次相見歡，竟然還穿了同款球鞋，讓主持群驚呼「神默契」。

PS女孩成員李湲（左）因撞臉楊繡惠引起廣泛討論。（中視提供）

《飢餓》主持群對於楊繡惠的最後一次都非常不捨，王仁甫更說，太感動了，我們參與了妳的最後一次收官之作。楊繡惠不改幽默作風回，你們沒有辦法參與我的第一次，所以才要參與我的最後一次。

粿粿（左起）、李湲、楊繡惠、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、峮峮、王仁甫、阿布。（中視提供）

為了讓楊繡惠留下難忘的回應，這集由3帥擔任隊長，各隊隊員全程都要在脖子上掛計步器，直到錄影結束才合計每隊的步數，而最少的隊伍就獲勝，擔心計步器數字飆升，藝人走路、說話都變慢動作，甚至連上廁所都小心翼翼，讓楊繡惠覺得太不人性，直言，尿個尿都好像在坐月子。孫協志更是邊錄邊罵，這樣我們怎麼錄影啊！

節目中眾人還到室內滑雪場體驗，王仁甫、蔡黃汝和楊繡惠一起體驗單板滑雪，年近60的楊繡惠相當害怕不斷尖叫，讓王仁甫不解：「板子有通電喔？」楊繡惠最後更是癱軟在地，我要領老人年金了，還要玩這個喔！該集將於本周日（5日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。