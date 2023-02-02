日本岐阜縣近日發生一名17歲少年到「壽司郎」用餐，趁四下無人舔醬油罐、水杯又放回原位，還將其拍成影片PO上網，隨即引發軒然大波，造成「壽司郎」股價下挫，市值蒸發160億日圓、折合新台幣36.8億元，日本產經新聞台北支局長矢板明夫針對此事提出分析，包括追求效率導致死角浮現、網路媒體普及企業難止血及社交媒體易引導青少年過激行為。

矢板明夫昨（1）日於個人臉書粉專指出，被少年惡搞的店家已把所有的茶杯清洗乾淨，醬油罐換成新的，許多迴轉壽司也停止迴轉壽司服務，改由店員把壽司送到客人餐桌的模式，但這件事在日本已引起軒然大波，許多人顧慮衛生不再去吃迴轉壽司，更有媒體形容，這是對迴轉壽司行業的「恐怖衝擊」，讓「壽司郎」股價大崩盤，一周內縮水160億日圓。

矢板明夫表示，事後少年在父母的陪同下到壽司郎道歉，但壽司郎拒絕，並聲明已將此事交由警方處理，要求少年賠償經濟損失，因此少年和他的父母可能面臨天文數字的索賠。

矢板明夫針對此事提出分析，指出迴轉壽司的營業方式可節省大量的人力成本，但也創造很多無法監督的死角，若有人做壞事較無法及時阻止或發現，雖然這次受害的店家已調整服務方式，但仍有不少人受到衝擊，選擇更安心的用餐方式。

矢板明夫表示，若這件事沒有網路傳播，負面影響可能只侷限在很小的範圍內，但被放上網路，會在極短時間內傳遍全世界，企業危機管理完全跟不上、也發揮不了作用，壽司郎只能眼睜睜看著股價崩盤；但也因為這次的事件，讓大家知道這種惡作劇不罕見，有助於完善法律規範，對今後的犯行，起到震懾作用。

矢板明夫說，社交媒體被廣泛使用後，一些需要被關注的年輕人或社會弱者，為了引起他人注目，更容易鋌而走險做出某些過激行為，事先很難阻止，還可能出現模仿者。

矢板明夫表示，這名惡作劇的少年一定沒想到事情影響會這麼大，現在可能後悔莫及了，但對他的父母、對壽司郎、對迴轉壽司行業、對整個日本社會造成的傷害，已經無可挽回。