三立《消失的國界》主持人李文儀，今（2日）與撰寫《消失的國界：戰火下的烏克蘭》的文字記者相振為、攝影記者劉伯奇出席分享記者會，相振為、劉伯奇特地穿上當時工作、重達7公斤的防彈背心到場，回憶起當時的幾段採訪，一度哽咽流下男兒淚，一旁的李文儀也數度紅了眼眶。

相振為和劉伯奇穿著防彈衣，在分享會現場格外受到矚目，主播李文儀也當場試穿「人生第一次穿防彈衣，很難想像從事新聞工作，有一天竟要穿這麼重的防彈衣跑在戰爭現場，《消失的國界》採訪團隊真的是搏命演出」，出身軍人世家的李文儀也說，「書中記錄烏克蘭老兵在前線受傷，回後方治療後竟然還想要回到戰場，雖然很佩服這樣的軍人精神，但也覺得戰爭真的很殘酷。」

《消失的國界》採訪團隊，是唯一獲得烏克蘭官方許可，進入戰地採訪，相振為分享申請過程的轉折，「戰火下的烏克蘭民眾，都沒有笑容，隨行的翻譯和我說，每個願意為我們停留受訪的人，原來都是希望戰爭下還活著的時刻，可以有人幫他們留下影像。」「外媒很多著墨戰爭中精良武器的報導，我花很多時間，記錄手無寸鐵的烏克蘭民眾，躲避戰火的恐懼和無懼，工作心情很複雜」相振為說到這裡不禁哽咽。

攝影記者劉伯奇印象最深刻的一幕，是書中一張女孩落淚的照片，「某個早上拍攝一場追思會，我捕捉到一個小女孩一臉堅強，卻突然無聲流淚，事後才知道，前一晚和她還在一起的家人，過一個晚上全都不在了」，「人生第一次感受到，一個飛彈就在和自己想隔幾百公尺外爆炸，很難描述心裡的震撼。」

《消失的國界》節目製播15年來，團隊走過六大洲，實地走訪已經一百多個國家，秉持「原創自製」精神，將國際時事第一手現場觀察帶回台灣，三立此行赴烏克蘭採訪，所有珍貴的畫面，都在這本《消失的國界：戰火下的烏克蘭》書中呈現，希望給觀眾每周收看《消失的國界》節目之外，可以透過閱讀得到不同的知性體驗。