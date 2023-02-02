這名要求匿名的高階省級警官今天告訴法新社，當局也正在調查清真寺區域內部有內應協助發動攻擊的可能性。

一名自殺炸彈客30日偷偷潛入西北部白夏瓦一塊敏感性極高的區域，並在區域內一間清真寺的信徒間引爆炸藥，導致一堵高牆倒塌，壓在多名員警身上，死傷慘重。

白夏瓦的警察總部是白夏瓦市戒備最森嚴的地區之一，情報與反恐機構都設於此處，隔壁設有區域秘書處。

這名高階警官表示，警方已從警察總部帶走多人並加以拘留，以查明爆裂物是如何進入這塊區域，同時也要查清是否有任何警官參與這次攻擊案，「攻擊者與協助攻擊者可能曾在巴基斯坦境外有所聯繫」。

這名官員指出，被拘留的23人中，有些人來自白夏瓦市，有些人來自與阿富汗接壤的前部落區域。

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）警察首長安薩里（Moazzam Jah Ansari）昨天告訴記者，一名自殺炸彈客以賓客名義進入清真寺，並使用先前分批帶來案發現場的10到12公斤重爆裂物。

安薩里補充說，一個斷續隸屬於巴基斯坦塔利班（Taliban）的武裝組織，可能是這次攻擊案的幕後黑手。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1120202