今年農曆年前，中南部出現大量千元與百元偽鈔，雲林縣警局接獲民眾報案稱后深入追查，逮捕6名犯嫌。（雲林縣警局提供）

1.2億「XD假鈔山」首度曝光 「地下中央印製廠偽鈔集團」6人落網遭押

今年農曆年前，中南部出現大量千元與百元偽鈔，雲林縣警局接獲民眾報案稱后深入追查，於屏東、高雄地區逮捕3名涉嫌洗錢的犯嫌、隨後又逮捕3名印製偽鈔的集團份子，扣得1億2千餘萬新偽鈔，並發現該偽鈔就是目前在全台流竄之「HR484268XD」千元偽鈔與「CQ281880VJ」百元偽鈔，檢方複訊後將6犯嫌向法院聲押獲准。

根據調查，雲林縣警察局過年前接獲民眾報案稱收到偽鈔，立即報請臺灣雲林地方檢察署施家榮檢察官指揮偵辦，並與法務部調查局雲林縣調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、海巡署偵防分署雲林查緝隊等單位共組專案小組。

今年農曆年前，中南部出現大量千元與百元偽鈔，雲林縣警局接獲民眾報案稱后深入追查，逮捕6名犯嫌。（雲林縣警局提供）

幹員經過追緝，於屏東、高雄地區逮捕使用偽鈔之張姓犯嫌與黃姓犯嫌及販售偽鈔之朱姓犯嫌到案，現場查扣點鈔機、出貨條碼標籤機、彩色印表機、筆記型電腦、外接硬碟、電子秤、裁切器、綁鈔紙、手機1支及偽造新台幣百元鈔6千多張、偽造新台幣五百元鈔3千多張、偽造新台幣千元鈔6千多張、偽造新台幣貳千元鈔1千多張(合計面額約新台幣1仟餘萬元)，另有偽造美元百元鈔7百多張等證物，3嫌經檢察官複訊後向法院聲押獲准。

警方持續深入後追查，這些鉅額偽鈔竟係朱嫌以每張1元之價格向上游購買，專案小組立刻趕赴新北、台北地區查緝上游供應商，順利拘提廖嫌、洪嫌、李嫌三名犯嫌到案，並扣得1億1仟餘萬新偽鈔一批。

今年農曆年前，中南部出現大量千元與百元偽鈔，雲林縣警局接獲民眾報案稱后深入追查，逮捕6名犯嫌。（雲林縣警局提供）

經清點犯嫌偽造之新台幣百元鈔計有1萬7千多張、偽造新台幣五百元鈔有2千多張、偽造新台幣千元鈔更多達12萬4千多張、偽造新台幣貳千元鈔也有1千多張，全案合計總面額約新台幣1億2仟餘萬元，檢視2犯嫌所偽造之千元鈔，就是目前在全台流竄之「HR484268XD」千元偽鈔與「CQ281880VJ」百元偽鈔，另發現大量新版「KY561419JS」百元偽鈔，所幸未流出市面即遭警方破獲查扣。

3嫌訊後，依行使偽造紙幣及妨害國幣懲治條例等罪嫌將前揭犯嫌移送雲林地方檢察署複訊且全數聲押獲准。 雲林縣警察局局長林故廷呼籲，警方將持續加強取締偽造新臺幣等犯罪行為，絕不寬待，請勿心存僥倖以身試法；為避免不法之徒假借購物手法以偽鈔混充使用，擾亂金融秩序，民眾於使用貨幣時可多留意紙鈔防偽特徵，莫因疏忽讓歹徒有可乘之機，亦能避免財物損失。