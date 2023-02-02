高雄某軍事院校的男學生與女友交往後，竟愛上女友母親胡姓女子，兩人不但發生關係還互稱「老公、老婆」，胡女丈夫發現後怒對男學生和胡女求償200萬元。高雄地院認為，男學生的父母疏於監督，應連帶賠償胡夫40萬元，男學生另還要與胡女連帶賠償40萬元，可上訴。

2020年9月男學生就讀軍校高三，認識女友後，與女友家人要好。沒多久，男學生女友的爸爸蘇姓男子發現，太太胡女和男學生互動親密，言行曖昧，偷偷查看胡女的IG對話紀錄，竟發現胡女和男學生的性愛影片，兩人還以「老公、老婆」互稱。胡女甚至還傳自拍影片，誘惑當時在軍校、無法外出的男學生。

蘇男氣得在2021年1月跟胡女離婚，同時向男學生及其爸媽、胡女求償200萬元。男學生喊冤，強調平時校門管制森嚴，沒什麼機會和胡女見面。胡女卻大方坦承，和女兒的男友發生不倫戀，認為蘇男求償金額太高，當初兩人離婚當時，就已協議拋棄夫妻剩餘財產分配請求權，當作給蘇男的賠償，價值已超過200萬元。

男學生的父母出庭時強調，希望兒子考上大學再交女友，自認已盡力管教，不該負連帶賠償責任。

法官根據相關證據，認定男學生與胡女偷情的行為確實侵害蘇男配偶權益，判男學生和父母親應賠40萬元給蘇男，男學生和胡女要賠償40萬元給蘇男，可上訴。