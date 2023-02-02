48歲新加坡歌手許美靜，當年憑著成名曲《你抽的煙》、《城裡的月光》等夯歌稱霸歌壇，更有「小王菲」的稱號，不過接連爆出不倫戀及罹患精神分裂症後，便淡出歌壇，幾乎未在公開場合曝光，近日她睽違多時現身新加坡公開活動，還獻唱昔日代表作，再次掀起諸多粉絲的回憶殺。

許美靜淡出演藝圈多年，近日出席新加坡舉辦的「春到河畔2023」活動，只見她留著中分烏黑長髮，身材比起過往明顯圓潤不少，不過氣色看起來相當不錯，更接連獻唱代表作《城裡的月光》及《陽光總在風雨後》，演唱過程還不忘與台下觀眾熱情打招呼，演出結束獲得熱烈掌聲的她，也禮貌性向觀眾鞠躬致意，接著表示「謝謝大家，我們下次見」，似乎意味著未來還有公開演出的可能。

許美靜睽違多時再度開唱，勾起無數粉絲回憶，紛紛留言：「看到她唱歌就已經很開心了」、「老天賞飯吃的女歌手」、「許女士所有的歌永遠都是我的白月光」、「許美靜的歌都是經典」、「是回憶中的聲音」，不過也有人質疑她唱功疑似退化：「怎麼感覺有點唱不上去」、「唱歌的狀態不太好」、「聲音真的退化好多，没有那種質感」、「怎麼感覺聲音變了」。

許美靜擔任孫燕姿演唱會嘉賓，喚起不少歌迷回憶殺。（圖／中時資料照）

許美靜淡出演藝圈後，幾乎未公開獻唱，直到孫燕姿2014年在小巨蛋舉辦演唱會時，才擔任壓軸嘉賓，合唱昔日成名曲《城裡的月光》，不過2019年時卻成為街頭藝人，並用2張看板訴說近況：「許美靜家人為奪家產，硬拖美靜去板橋醫院（Woodbridge Hospital），美靜和敗壞的許家及經理人陳佳明斷絕所有關係」，再次網友掀起議論。

以一襲印花多層次穿搭露面，頭上則，臉頰明顯較過往圓潤不少，但氣色卻顯得十分不錯，看起來狀況已恢復許多。