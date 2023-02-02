桃園市長張善政今出席行政院會，會後也與政院各首長及六都市長茶敘討論、交換意見。張善政表示，他今提出3項重點，包括希望政院加速推動捷運審查、《財政收支劃分法》應討論修法以及呼籲經濟部應責成自來水公司全面檢視老舊管線等。張也提到，行政院長陳建仁與副院長鄭文燦今態度積極，給予很大肯定。

陳建仁內閣2日舉行上任後首次行政院院會，也是因疫情相隔兩年後，首次恢復邀請六都市長出席，台南市長黃偉哲（右起）、高雄市長陳其邁、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等六位直轄市長，會後，六位地方首長在行政院副院長鄭文燦（左）陪同下，一起受訪。（劉宗龍攝）

張善政下午受訪表示，台北市長蔣萬安今提到，北北基桃為共同生活圈，他就說，過去思維還停留在人為行政區域界線，所以捷運路網到了新北市邊緣，就沒再進到桃園，但這已是過去的思維，現在桃園許多新的捷運，都還在政院審查中，盼政院能大力、加速支持。

桃園市長張善政今下午出席活動後，分享他在行政院會提出的重點。（蔡明亘攝）

張善政說，過去鄭文燦努力爭取統籌分配稅款的分配，桃園仍是六都最後一名，距離第五名的台南還差了一大截，這並非鄭文燦努不努力的問題，而是整個《財政收支劃分法》已經20年沒修法，公式也10多年沒修過。他特別提出此法如今已到該檢討的時候，這也引起許多縣市共鳴，例如新北市長侯友宜也認為，目前新北分配到的金額也不太適合現況，六都都有相同感覺。

張善政也提到桃園停水問題，他說，經查詢紀錄，去年12月鄭文燦任內就停了2次水，各有約9萬戶受影響，今年1月又有停水狀況，約30萬戶受影響，觀察紀錄發現停水頻率滿高的，且原因都是管線老舊。他在茶敘時也向經濟部說，應責成自來水公司，對桃園市區的老舊管線進行整體檢討，否則不知道將來還有什麼地方會爆管，這種漏水現象就沒辦法抑制，這是在地非常大的困擾，且侯友宜也說，新北市許多地區也是老舊管線常常爆管，所以這不是桃園單一城市的問題，而是跨好幾個城市的事。

張善政強調，捷運、修法或水管議題，其實六都都有一樣問題，也引起陳建仁與鄭文燦注意，對方認為應優先處理。張善政也說，對陳建仁與鄭文燦的積極和配合的態度，給予相當大的肯定，希望能盡快設法將這些問題一一解決。