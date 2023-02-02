「TAMASHII POP UP SPOT收藏玩具限定快閃展示」展出多款話題作品。（主辦單位提供）

由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部主辦的「TAMASHII POP UP SPOT收藏玩具限定快閃展示」於今（2日）到12日在台北地下街第12號廣場登場，同時TAMASHII SPOT TAIPEI～BANDAI SPIRITS收藏玩具台北特設展示空間～也將於台北地下街66號店鋪開幕。雙會場同步展出最新的話題商品，邀請喜愛公仔的粉絲共襄盛舉。

本次活動集結日本萬代SPIRITS收藏玩具事業部TAMASHII NATIONS旗下眾多品牌商品，台北地下街第12廣場將展出《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《航海王》、《七龍珠》等最新作品；TAMASHII SPOT TAIPEI則以鋼彈為主題展出，除了話題作品《水星的魔女》的展示，還有《解體匠機》、合金玩具代表系列《超合金魂》、《超時空要塞》等多樣作品。

人氣動漫《航海王》系列展區中最受矚目的是以華麗特效生動呈現角色姿態的Figuarts ZERO超激戰系列，其中「ONE PIECE RED」中的紅髮傑克＆美音以系列作中少見的雙人物設計登場，再搭配以劇中舞台「音樂之島‧艾利吉亞」為概念的台座還原角色姿態，亮眼吸睛。另外S.H.Figuarts「蒙其‧D‧魯夫 -鬼島討伐-」試作品也將搶先曝光。

機動戰士鋼彈的話題新作《水星的魔女》同樣強勢來襲，除了帶給大家極度震撼的超合金風靈鋼彈外，主角蘇萊塔‧墨丘利、米奧琳涅‧連布蘭也化身Figuarts mini與粉絲見面。2023年度話題作品《SPY✕FAMILY間諜家家酒》、《鏈鋸人》、《BLEACH 千年血戰篇》亦將火熱登場，佛傑一家、淀治、黑崎一護等最新試作品第一時間直送台北地下街，讓粉絲一睹為快。

除了集結各式人氣動漫作品之外，周末時段加碼台灣萬代南夢宮娛樂的最新《航海王 時光旅詩》、《艾爾登法環》試玩機會，並於2月4日（六）邀請百萬圖文作家 - 洋蔥擔任榮譽收藏家與各位收藏家見面互動，現場設有互動遊戲和抽獎環節，豐富好禮等著各位收藏家同樂。

為回饋廣大粉絲，TAMASHII SPOT TAIPEI將展示台灣首度亮相的「METAL BUILD DRAGON SCALE 真蓋特1」、「超合金魂 GX-104 我王戰牙」。充分展現出TAMASHII NATIONS的技術和堅持，期間限定展示歡迎粉絲一同朝聖！除了上述精彩展示作品，會場還有《假面騎士》、《魔神英雄傳》、《超人力霸王》、《火影忍者》等廣受台灣粉絲喜愛的人氣作品公仔展出，讓粉絲們在新年第一檔玩具盛宴就收穫滿滿。