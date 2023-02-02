萬和宮志工將在元宵節當天搓湯圓，隔天植斗法會時煮好分送給信眾。（萬和宮提供／張亦惠台中傳真）

元宵節即將到來，台中市南屯區萬和宮除元宵節當天將發送小提燈，且有明華園演出外，6日將舉辦癸卯兔年植斗法會，贈送福圓及壽麵，5日下午由廟方志工先行搓60斗湯圓，6日煮好後分裝成碗供信眾外帶食用。

5日是元宵節，萬和宮董事長蕭清杰表示，萬和宮的今年的賀歲小提燈，有「吉祥兔」、「福氣兔」與「如意兔」3種款式，造型可愛、討喜，他自己也很喜歡，元宵節傍晚6點半開始發放，當晚七點有明華園演出「周公法鬥桃花女」歌仔戲。

萬和宮將在元宵節隔天舉辦植斗法會，廟方指出，以往謝斗及植斗法會，都會在萬和文化大樓地下室餐廳供應素食平安粥，讓信眾吃平安，但從2020年2月9日的庚子鼠年植斗法會，考慮到新冠肺炎疫情傳播風險，取消平安粥，改為贈送每人一份壽麵。今年的植斗祈安法會，依舊沒有平安粥，但維持發送平安福圓（湯圓）及壽麵。

廟方表示，5日元宵節下午，將由萬和宮的導覽及誦經團志工一起搓揉60斗湯圓，6日早上志工也會將煮好的甜湯圓先行分裝好，方便信眾外帶。蕭清杰說，供應湯圓有祈求媽祖保佑善信大德，在新的一年平安、順利、圓滿的意義。

蕭清杰6日將率領董監事參加植斗法會，祈求天上聖母保佑風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安。蕭清杰強調，植斗也稱拜斗、安斗，是道教獨有的為人消災解厄、祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安，萬和宮每年都以莊嚴誠敬的態度舉辦。