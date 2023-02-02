高市議會2日執行總預算審議，許多議員針對交通罰鍰編列15億元歲入提出討論，國民黨高市議員李雅靜對交通局提出質疑，稱許多道路變更行駛規定都未經宣導，讓民眾無所依據而受罰。民進黨高市議員黃彥毓也強調，大家尊重交通局的專業，但希望道路更改行駛規定時，要設法讓民眾得知相關用路資訊。

高市府編列15億153萬元交通罰款歲入，引發議員踴躍發言。李雅靜指出，交通局規畫或變更道路行駛規定時，都沒向民眾宣導相關用路訊息，時常出現前個月可以雙向通行，下個月突然變單行道，民眾卻完全不知情而受罰，引發許多民怨，就連基層警察也都遭受波及，因為他們是第一線承受民眾謾罵的對象。

黃彥毓認為，他相信交通局要變更道路的行駛規定，一定有相關科學依據，但是李雅靜的建議有其道理，許多在地里長、議員都有接獲民眾陳情，稱某路段怎麼突然禁止左轉、禁止右轉。大家都尊重交通局的專業，不過，希望交通局可以將新的用路資訊廣為周知。

交通局長張淑娟表示，市區道路部分一定是針對事故狀態執行碰撞構圖，隨後會研議改善策略，今年度交通安全宣導經費、道路硬體改善經費都有增加，整體數據反映交通事故有下降。根據交通局統計，去年A1車禍175人較前年188人減少13人，並比2020年200人減少25人；去年A2受傷人數較前年減少2434人。