金質獎賣店「太武山文物咖啡坊」。（圖／金管處提供）

2022年度金門地區民宿賣店評鑑結果出爐，參與的73棟民宿與18棟賣店評鑑結果皆為合格，其中「忘了飛羽居」、「慢漫民宿夢想館」、「校長的家」、「落番居」、「鳳毛麟趾」、「水調歌頭」、「古寧歇心苑」、「老閩宅」8家民宿與「順天茶樓」、「太武山文物咖啡坊」2家賣店更榮獲金質獎肯定，而「忘了飛羽居」更是第7次獲此殊榮。

榮獲金質獎肯定的民宿，每家皆具閩南傳統聚落建築特色，圖為「水調歌頭」民宿。（圖／金管處提供）

金質獎民宿「落番居」。（圖／金管處提供）

金質獎民宿「校長的家」。（圖／金管處提供）

金門國家公園管理處（以下簡稱金管處）表示，金門地區保存許多閩南建築及戰役史蹟特色文化，為使具有歷史文化意涵的建築及軍事史蹟能活化運用，其自1996年起積極投入修復工作，後續也委由民間進行民宿及特色賣店的經營。也經由此評鑑作業，鼓勵各家業者提升服務品質，活絡在地產業經濟及金門觀光遊憩發展。

金質獎民宿「鳳毛麟趾」。（圖／金管處提供）

金質獎民宿「老閩宅」。（圖／金管處提供）

金管處指出，2022年度金門地區民宿賣店評鑑，共有民宿73棟、各式建築態樣的賣店18棟參與評鑑，經評鑑委員在今（2023）年1月底完成了現場實地走訪、完成考評。本次榮獲金質獎肯定的民宿，每家皆具閩南傳統聚落建築特色，其中「忘了飛羽居」是金管處於2012年修建完成的古厝，外觀屬一落四櫸頭，由一正屋搭配二（廂）房二增建而成，更獲得7屆金質獎殊榮。

金質獎民宿「慢漫民宿夢想館」。（圖／金管處提供）

「順天茶樓」是金門第一棟百年洋樓，這次也榮獲金質獎賣店的肯定。（圖／金管處提供）

此外，榮獲金質獎的賣店也相當具有在地風情，如位於金門歐厝聚落的「順天茶樓」，是金門第一棟百年洋樓，鄰近地區也保存相當完整的閩南傳統建築群，具有時光記憶和建築特色的賣店，歡迎民眾來金門體驗傳統建築民宿及國家公園之美。

金質獎民宿「古寧歇心苑」。（圖／金管處提供）

金管處與民間攜手合作打造出兼具金門傳統特色的觀光亮點，除透過傳統建築及軍事營區活化標租作為民宿及賣店的方式來保存重要文化資產外，為使民眾對金門有更多元的認識，也結合民間資源發展觀星、賞鳥與在地生態觀察、水上SUP立槳等多項體驗活動，讓旅客瞭解金門、感受金門，進而喜歡金門，也歡迎民眾上金門國家公園官網（https://www.kmnp.gov.tw/cp.aspx?n=16478）查詢完整遊憩資訊。