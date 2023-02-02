國民黨主席朱立倫今天（2日）前往花蓮、宜蘭、基隆等地黨部參加新春團拜，他在宜蘭強調，明年初總統、立委選舉國民黨一定要贏。國民黨宜蘭縣黨部主委、前議長張建榮則說，總統、立委選舉要早點規畫，「拖久愈糟，被民進黨一直打壓。」希望朱立倫早點整合出強而有力的人選。

張建榮表示，國民黨在宜蘭縣的九合一選舉打出非常漂亮的仗，可以說是歷史上最好的成績，最困難的時期林姿妙縣長還被打壓，但還能獲得不錯的票數，宜蘭市長、羅東鎮長也都當選。

張建榮指出，緊接下去是總統、立委選舉，要早點規畫、發揮團隊精神。他笑說：「看有沒有機會，朱主席領導就好。」國民黨要早點提名，歹棚拖久會被民進黨一直打壓。

朱立倫說，國民黨被民進黨修理到財產被沒收、黨產被清算，但國民黨有志氣、有決心，去年底選舉大贏，林姿妙是我們最好的「媽媽縣長」，林遭受到很多不公平的打壓，但縣民用選票肯定，希望我們繼續團結一致，明年初總統、立委選舉，國民黨只要團結一致就會贏。