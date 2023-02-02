近年台灣經濟表現看似不錯，但中小企業受疫情衝擊最深，行政院長陳建仁2日首度主持院會時要求各部會提出減輕負擔的方案。對此，國發會副主委高仙桂表示，在3800億的特別預算裡面有特別編列相關經費，規畫朝補貼、貸款方式，協助中小企業轉型。

針對未來經濟展望、景氣走向，陳宗彥說，會藉特別條例協助在疫情中面對困境的企業，並做產業升級方案。這也是結合未來在國際經濟趨勢上所要做的調整，陳建仁特別請財經首長務必注意國際局勢變化，提早預測和給予方案。

至於如何協助、是否有無相關計畫，陳宗彥表示，國發會提到，特別條例會針對中小企業跟商家作具體協助的方案。

高仙桂說，3800億的特別預算中有編列相關經費，由經濟部負責，規畫朝補貼、貸款方式，協助中小企業進行智慧化、低碳化的設備軟體投資，幫忙廠商重新設計產線；同時，也針對中小企業的工廠朝合法、永續且有效率的方法改善，包括對中小企業的升級轉型專案貸款。

高仙桂指出，相關對中小企業協助的政策，會等立法院通過特別條例後，再盡速提出特別預算到立法院進行審議，協助中小企業數位化轉型、淨零轉型的工作。