苗栗縣政府去年暑假辦理《出磺坑油土伯養成記》-文化資產探究體驗工作營，獲得熱烈迴響，縣府2日指出，今年寒假從今天2日起到2月5日，再次辦理一場4天3夜的研習營隊，讓高中生、大學生及研究生，在歷史建築修復工地內上課，透過不同年齡層的交流，進而發掘在地歷史文化脈絡。

苗縣府文化觀光局表示，為使學生們充分了解出磺坑的人文地產景，此次活動分為「專題講座」、「闖關活動」、「現地田野調查」、「團隊合作」4大類別，透過循序漸進地引導，課程中並邀請悉知出磺坑產業文化資產的講師以及專業的油土伯（Youtuber），與學員分享出磺坑的歷史人文、產業背景、修復工作與youtube影片剪輯等內容。

另外，最特別的是將帶領學員前進正在修復工程進行中的「歷史建築南寮13號宿舍」，並由第1線的修復團隊進行講解，讓學員透過小組活動的現地田野調查實際走訪出磺坑周遭環境，來設計影片腳本並拍攝介紹出磺坑遊程短片，並在最後1天的成果發表中與全體學員分享。