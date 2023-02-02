屏東警察局在台1線戰備跑道及台26線尖山段設置的「區間測速」，先前因種樹百里工程暫停執法，而今隨工程結束也將於13日恢復執法。（謝佳潾攝）

屏東警察局在台1線戰備跑道及台26線尖山段設置的「區間測速」，先前因種樹百里工程暫停執法，而今隨工程結束也將於13日恢復執法，但恆春半島居民為此反彈不已，認為警方在車流量少的尖山段設區間測速是在擾民、搶錢，對此，警方強調，該路段當地居民被拍到的比例低，但發生死亡車禍卻以當地居民為高，所以才要透過測速執法保障民眾的交通安全。

去年3月，屏東警方在台1線戰備跑道及台26線尖山段設置「區間測速」，但同年8月因種樹百里工程暫停執法，直到工程結束加上經濟部標準檢驗局檢驗合格後，警方預計將於13日起恢復執法，不料卻引發恆春半島居民的反彈。

居民認為，台26線尖山段是屏東往返恆春的必經之路，平時因車流量很少，大家為要縮短南來北返的交通時間，都會習慣性地加快行駛速度，但警察卻在這段路設置區間測速，無疑是在拉長大家的行車時間，不但擾民還有搶錢嫌疑。

對此，警方澄清指出，據數據來看，去年台26線尖山段區間測速執法後的車禍事故率，比執法前的降低17％，而且去年該段取締3萬5519件中，設籍車城鄉、滿州鄉、牡丹鄉及恆春鎮的居民超速件數為2378件，占比僅7％，但嚴重死亡事故當事人卻以在地人居多，因此盼藉由速度管理來降低車禍傷亡。

警方分析，尖山段自撞車禍事故比例高達79％，且多與超速失控有關，但因該位置的住戶不多，所以民眾會輕忽事故嚴重性，加上數據顯示，枋山鄉是全國每千人交通事故死亡人數最高的鄉鎮，所以有必要在此設區間測速，以降低事故死傷嚴重度。

警方強調，設置區間測速是以防制超速違規肇事、降低事故死傷嚴重度為目的，絕非是要開單告發民眾為目標。