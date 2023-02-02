搶情人節商機，六福旅遊集團旗下六福居、六福萬怡酒店，以及一禮烘焙和一禮莊園多管齊下，吃、住與送禮和花束同步出擊，提供有情人多樣過節方案。

六福居推出「情人節住房專案」售價5,299元，一泊一食外再贈精選紅酒1瓶及價值1,999元的一禮莊園厄瓜多爾玫瑰鮮花花束為感情助陣。若想搭配燭光晚餐，台北六福萬怡酒店即日起至2月14日也推出「情人節一泊二食」售價6,888元，除了自助早餐及精選紅酒1瓶外，還可於入住期間享用The Lounge大廳酒吧「臻情久久」雙人餐，主菜為「網烤杉河農場自然牛沙朗及蒜味奶油燒烤波士頓龍蝦」雙主菜，此套餐亦於2月10日致2月14日供應，每位售價2,099元+10％。

針對無住宿、情人餐需求的賓客，六福萬怡將於2月12日舉辦「愛的迫降聯誼活動」，將手做花藝課程搭配午茶聯誼，每位收費1,299元起。一禮烘焙也嚴選當季草莓推出草莓玫瑰塔售價860元，一禮莊園則主打兩款鮮花花束，特選玫瑰、桔梗、圓葉尤加利售價1,680元起。

緊鄰南西購物商圈的六福居公寓式酒店，於2月10日至2月14日推出「情人節住房專案」售價5,299元入住18坪寬敞大套房，主打廳房獨立，一泊一食外，每間房再贈送精選紅酒1瓶及一禮莊園的厄瓜多爾玫瑰鮮花花束，此玫瑰有著「玫瑰花之王」的美譽，不僅外型堪稱世界最大朵玫瑰，綻放開來更如同寶石般有著鑽石切割面的耀眼，可說是最為奢華頂級的情人節花束選擇。

針對想住宿搭配浪漫情人餐的賓客，台北六福萬怡酒店也推出「情人節一泊二食」住房專案售價6,888元，集結美食與美酒，除了敘日全日餐廳早餐2客外，每間房同樣贈送精選紅酒1瓶，另外還可於入住期間享用The Lounge大廳酒吧推出的「臻情久久」雙人餐，餐點亮點包含沙朗牛排、龍蝦雙主菜與一禮烘焙為情人節特別設計的草莓玫瑰塔，讓賓客享受奢華住宿、大啖浪漫情人餐。

以主廚細膩手法展演頂級情人節饗宴，The Lounge大廳酒吧「臻情久久」情人節套餐，每位售價2,099元+10％，全套內容包含精緻滿分的「莓果燻鮭魚捧花沙拉佐玫瑰油醋醬」、極致奢華「波特酒慢燉牛舌搭嫩煎孢子甘藍」、「酥炸廣島牡蠣曼哈頓巧達湯」，以及嚴選「5盎司網烤杉河農場自然牛沙朗及半隻蒜味奶油燒烤波士頓龍蝦」的牛排、海鮮雙主菜，再搭配精選一禮烘焙麵包、檸檬雪酪、草莓玫瑰塔及飲品。每位享受美饌的賓客還可以優惠價399元，加購一禮莊園永生花束「紫色戀人」，讓幸福氛圍延續下去。

一禮烘焙特選當季酸甜適口的新鮮草莓推出「草莓玫瑰塔」售價860元，內餡幕斯嚴選埔里手工玫瑰花醬與草莓果泥調製，並附帶手工熬煮的覆盆子醬汁，以法式蛋糕鏡面淋醬的手法設計，將蛋糕包覆後再以開心果碎、法芙娜巧克力裝飾點綴，並搭配自製的派皮底座，讓口感保有幕斯的軟嫩與塔皮的酥脆。

一禮莊園也於情人節檔期推出兩款鮮花束，包含選用紅玫瑰、白色桔梗、圓葉尤加利與純白滿天星點綴的「純純一心一意情」售價1,680元，以及選用較為昂貴的進口粉紅玫瑰、紫羅蘭、粉色?繡、臘梅與圓葉尤加利設計的「粉色夢境」售價4,500元，即日起來電02-6615-6565 #5702訂購可享9折優惠，訂滿2,500元還可享有市區單一地址配送免運費，讓對方享受浪漫的幸福驚喜。