2月FOMC會議升息1碼，基準利率來到4.50％～4.75％，是2022年強力升息來第二次調降升息碼數，聯準會主席鮑威爾會後談話表示，通膨已增速有所緩和，雖距2％目標尚有距離，但後續升息次數將視情況而定，不再強調升息速度，並提到升息滯後性影響需要時間來觀察，相關發言激勵股債市轉漲。

元大投信指出，從通膨數據及聯準會立場來看，債市最大壓力時間明顯已過，現階段已進入緩升息的後通膨時期，債券的穩定收益特性具投資吸引力，且未來還有價格反彈空間可期，建議可把握高利率之際將債券ETF納入，建立「存股也存債」的投資組合。

FOMC會議再度調降升息碼數，主要原因來自於近期各項通膨指標皆回落，包含通膨指標核心PCE（個人消費支出）增速為14個月最低，同時隨著美國工資上升速度放緩，而2022年第四季GDP成長表現主要來自庫存削減。因此在經濟動能轉弱，通膨維持放緩趨勢下，有利債市投資前景。觀察美國升息對債券價格的衝擊自2022年第4季起顯著和緩，市場普遍預期聯準會將放慢升息步調，本次會議也驗證此一預期，依歷史經驗，當經濟與通膨同步放緩降低債市壓力下，美國公債、投資等級債平均可年漲約14％。

本次會議後美股、美債一度走低，但會後聯準會主席鮑威爾談話，認為通膨已步入減緩過程，明確提到後續升息次數將於每次會議視情況而定，同時也不再強調升息速度 ，並提到升息滯後性需要時間來觀察，相關發言旋即激勵股債轉漲。

針對債券ETF投資，元大美債20年ETF研究團隊支出，債市最大壓力時間已過，現階段可優先考慮長天期美債與投資級債ETF，除能穩定取得債息，未來價格成長空間也較大，「存股也存債」將債券ETF納入投資組合，是2023年尋求穩定收益的首選策略。

近期債券ETF買氣持續提升，最多人選擇的元大美債20年，持有人數已突破5萬人，其他較熱門的元大投資級公司債、元大AAA至A公司債持有人數也均有萬人以上。若統計2023年1月債券ETF日均成交量，元大美債20年、元大投資等級債和偏積極的元大美債20正2分別逾1.1萬、9,500與8,600張，為全市場前三大成交量的債券ETF，足見債券投資熱度。

元大美債20年最新將於2月16日進行每季除息，截至1月底，其追蹤指數殖利率達3.75％，想參與配息的投資人，最晚在2月15日前買進並持有皆可領息。其他兩檔熱門債券ETF季配的除息月份，分別為元大AAA至A公司債3、6、9、12月，元大投資級公司債1、4、7、10月，以被視為無風險資產的美國公債，搭配投資級公司債，不僅兼具風險控管及債息穩定收益兩大優勢，三檔ETF更可組成每月配息組合。