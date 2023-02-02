陸委會主委邱太三今日表示，兩岸和平穩定是兩岸人民的共同期望，政府不挑釁、不冒進，呼籲中共當局正視與尊重台灣人民堅守中華民國國家主權、珍視民主自由的核心價值，務實改善兩岸關係，用「對話」代替「對抗」，才能讓兩岸人民得到安全和幸福。

海基會2日上午在台北舉行2023大陸台商春節聯誼活動，邱太三致詞說，今天是疫情爆發後的第一個春節團拜，睽違3年，這是他第一次以主委身分參加台商春節聯誼活動。近期大陸增加對台軍事威脅、暫停台灣農漁產品及食品輸銷大陸，國內工商團體及台商持續呼籲政府改善兩岸關係，降低可能的風險，「這些聲音政府都聽到了」。

邱太三說，過去3年新冠疫情影響全球經濟及人民生活，兩岸運輸及人員往來也受到影響，台商多次建議恢復兩岸空運直航航點、小三通客運等，政府始終放在心上，也持續在做各項評估及準備。今年1月7日至2月6日已實施「金馬地區民眾春節交通專案」，作為啟動「小三通」客運復航及推動兩岸有序交流的起點，政府將循序漸進推動「小三通」客運常態化。

針對增加兩岸空運直航航點，以及恢復兩岸海運客運直航，邱太三表示都在評估檢討當中。而為減輕台商子女返台應試負擔，最近3年陸委會及海基會全力協助教育部，克服疫情因素，繼續設置大陸考場，讓各位子弟可以就近應試，無須兩岸來回奔波。

邱太三提醒說，從俄烏戰爭、通膨威脅、美中科技戰等外部挑戰，到共同富裕、「國進民退」等內部因素，加上在中共二十大後，權力集於一尊，提高政策風險，大陸投資環境已產生巨大變化，必須調整因應。陸委會16日開設「國人赴陸動態登錄系統」網頁，台商、台幹或其眷屬因各種事由赴陸時，均可登錄個人資料及聯繫方式，以利在陸期間如遇突發及緊急事件，政府可即時聯繫，提供必要協助及服務。

邱太三最後強調，台商是促進兩岸經濟繁榮及和平發展的重要力量，陸委會、海基會是台商的娘家，有任何的建議及指教，請告訴我們，我們非常樂意傾聽、協助解決問題。