春節後疫情升溫，加上持續低溫，專責病床拉緊報！指揮中心今天公布專責病房收治人數昨有2624人、專責ICU（加護病房）有488人，雙雙創下今年1月1日以來的新高點。指揮中心也因此緊急調整開設比例，希望因此平衡新冠、非新冠病人對病床的需求數。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，農曆春節過後，國內專責病床收治人數開始增加，其中專責病房昨達2624人，為今年1月1日以來最高點，不過並非全是新冠肺炎患者，主要是因為心血管疾病發作，對病床需求提高。

另外，專責ICU收治488人，也是新高，指揮中心今日已針對這兩者的開設情形進行討論。

羅一鈞說，雖然目前全國的空床率仍有51.6％，但台北區、南區已經下降不到5成，為此，指揮中心針對病床進行評估調整，考量新冠肺炎、非新冠肺炎的醫療需求需要平衡，決定將北區跟中區的開設比率酌降，原本要求500床以上、200到499床等專責醫院必須開設5％以上，但現在這二區的空床率較高，下調到4％以上就可以。不過，台北區、南區、高屏區則維持5％以上；東區為2到3％以上。

羅一鈞說，這二天非專責ICU（加護病房）空床率只有16.2％；針對專責收新冠肺炎及必要重症者的專責ICU的空床率，昨天為18.6％，今天已經回升，有24.2％，接下來還是需要觀察收治情形，以免影響重症醫療量能。