假借貸真綁票囚禁1月遭破獲，台南警逮5嫌裁押禁見。

警方逮捕看顧陳男的籃嫌。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

25歲籃嫌等6人假借借錢名義，去年12月底騙取陳男與2友人南下放款，3人一到台南即遭籃嫌等人控制行動，要脅陳母付贖金50萬元，陳母付20萬元，歹徒仍不放人，趕緊報警求救，警方查出籃嫌等人藏匿某汽車旅館，當晚即救出陳男等人，循線追查1個多月，上月30日逮回黃姓主嫌，黃等5嫌遭裁押禁見，1嫌10萬元交保。

歸仁警分局指出，陳男與2名友人去年12月26日到台南放款，卻遭借貸人25歲籃嫌夥同21歲葉男、30歲施男、22歲王男、29歲蕭男及22歲杜男等6人控制行動自由，洗劫身上財物。葉男等人要求陳男須支付50萬元贖金才放人，陳男母親接獲勒贖電話後，即向當地派出所報案，並轉歸仁警分局偵辦。

警方循線查出籃嫌等6人將陳男囚禁於歸仁某汽車旅館，期間為了躲避警方查緝，不斷更換囚禁地點，一路在高雄、台南等地汽車旅館移動，其中施嫌搶走被害人轎車駕駛途中即先遭佳里警分局攔檢查獲，善化警分局再依脫困的黃姓、陳姓2名被害人指述，前往安定區摩鐵營救陳男，並當場逮捕負責看顧的籃嫌。

警方在現場查扣瓦斯槍、手銬及得手贓款20萬元，警詢後，依強盜、擄人勒贖及妨害自由等罪，將籃嫌等5人移送台南地檢署偵辦。警方也於偵辦過程中發現，籃嫌等人聽命於31歲主嫌黃姓男子，且該集團除了假藉借錢名義涉勒贖外，也以高薪徵才名義騙取帳戶，目前已掌握至少有5名以上的被害人。

警方現場查扣瓦斯槍。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

警方經過1個多月蒐證，1月30日分別在台南市區拘提26歲蘇嫌、30歲王嫌，並遠赴花蓮將正在度假的31歲黃嫌拘提到案，經檢察官訊問後聲押，包括黃姓主嫌及籃嫌、葉嫌、蘇嫌及施嫌等集團幹部5人遭法院裁押禁見，蕭嫌則以10萬元交保。