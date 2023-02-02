基隆四接「填海造陸」爭議未歇，基隆民間團抵去年發起反對填海造陸公投連署，但內政部認定非屬地方自治事項，外界質疑是「技術性封殺」，對此，新科海委會主任管碧玲2日於行政院會表示，現已要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫，並成立專案小組檢視、評估；今年度也補助基隆市政府550萬進行四接海域生態調查。

行政院發言人陳宗彥上午主持院會後記者會表示，當時領銜人提出地方性公投後，基隆市政府對此有疑慮便詢問行政院，經過主辦機關內政部徵詢7部會意見，認定四接公投是中央性議題，才在去年底回覆基隆市，這是經跨部會對議題審議後做的決定。

管碧玲指出，由於協和電廠是以填海造陸建設第四天然氣接收站，因此對周邊海洋珊瑚生態造成衝擊，海洋保育署已要求台電提出迴避、補償或替代方案計畫，也會成立專案小組，就台電所提計畫予以檢視、評估，並進行相關監測。

管碧玲說，目前已經劍及履及，今年度將補助基隆市政府進行四接海域的生態調查，共補助550萬，已經開始執行。