自去年10月中邊境解封後，晶華旗下雙北據點住房業務均明顯回升，配合年末聚餐需求暢旺、尾牙外燴活動明顯復甦使餐飲業務同步暢旺，使2022年第四季合併營收16.63億元，季增12.86％、年增23.07％，全年合併營收56.01億元、年增達13.57％，雙創近3年高點。

展望2023年首季，由於春節連假長達10天，各地台商與華僑返台過年人數預計將創高峰，消費需求除反應在年菜外帶及除夕圍爐大餐上，對集團旗下各酒店住房率及房價亦有極大助益，使晶華首季旺季營運表現亦可期。

其中，晶華旗艦據點台北晶華酒店春節期間推出「新春親子郵輪」及「龍蝦牛排吃到飽新春美食假期」住房專案，2種類型訂房占春節年假期間約20％，推升大年初一至初八的平均住房率達80％，為旺季營運增添柴火。

晶華指出，台北晶華旅客住房多集中在大年初二到初五、住房率將近85％，主因春節連假自小年夜開跑，消費者在假期初始的前幾天多在家與家人團聚，直至假期中後段才會計畫出遊，使得初二至初五的住房率較前後高。

展望後市，台北晶華積極引進日本美食，宣布攜手日本宮崎縣政府推出期間限定的「宮崎名物豐味祭」，主打宮崎A5和牛、完熟金桔、青眼魚、宮本米及百年燒酒，除在館內三燔本家推出限定套餐，亦於「晶華美食到你家」外帶外送平台同步提供，衝刺節後餐飲商機。

而看準寒流來襲對溫暖滋補的湯品需求增加，「晶華美食到你家」即日起整合台北晶華3樓晶華軒的「老火煲湯」及台南晶英2樓晶英軒的「神湯會」，推出「晶華靚湯訂閱制」，每組含5張套票，憑單張套票可於2家餐廳兌換時令養生湯品。