中科崴立機電公司「關董事長」團隊認養的櫻花園區，栽植吉野櫻、河津櫻、牡丹櫻、普賢象櫻等各式櫻花數百餘株。(中科崴立櫻花公園提供)

中科崴立機電公司「關董事長」團隊認養的櫻花園區，栽植吉野櫻、河津櫻、牡丹櫻、普賢象櫻等各式櫻花數百餘株。(中科崴立櫻花公園提供)

中科崴立機電公司「關董事長」團隊認養的櫻花園區，栽植吉野櫻、河津櫻、牡丹櫻、普賢象櫻等各式櫻花數百餘株。(中科崴立櫻花公園提供)

「漫遊百櫻齊放步道、徜徉陽光綠草地」。台中市后里區火車頭社區營造促進協會，2月5日在后義宮廣場，舉辦2023年火車頭啟航揪您來去后里賞櫻、採果、吃好料，結合元宵節傳統民俗節慶；邀請老中青幼搓湯圓活動，現場還有農特產品展售活動，邀請中部民眾一起共襄盛舉。

中科崴立機電公司「關董事長」團隊認養的櫻花園區，栽植吉野櫻、河津櫻、牡丹櫻、普賢象櫻等各式櫻花數百餘株，每年2月份起陸續開放，花期每日均吸引如織的遊客到訪、賞櫻；另有泰安派出所櫻花、永興路櫻花道、毘廬禪寺、櫻花鐵馬道、橘祥合院等均是賞櫻熱門地點。

后里區的農特產品有柑橘、高接梨、馬鈴薯、香水百合、劍蘭、火鶴等，在政府積極輔導之下，為農民帶來高經濟效益；休閒產業有鐵馬及駿馬等休閒活動。配合元宵節民俗節慶，於后義宮廣場前舉辦老中青幼四代共同「搓湯圓」傳承民俗技藝，並邀請農友於現場擺攤展售農特產品為辛苦的農民作好行銷。

主辦單位指出，現場透過專業解說員連結萌坊蘭園馬場、后里農會及森林公園陽光草地、中社花市、萌芳蘭園、月眉大樟樹、月眉糖廠、貓仔坑休閒農場、后豐鐵馬道、九號隧道等地區，行銷山城后里；讓外地遊客及后科、星科員工，認識后里在地農特產品，進而達到推銷后里。

台中市后里區火車頭社區營造促進協會，邀請民眾到后里欣賞當地風景及歷史文物，促進地方經濟繁榮，帶動農村轉型，強化在地農特產品直銷，共同促進地方經濟繁榮，帶動農村經濟轉型。