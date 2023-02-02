高雄市六龜寶來不老及甲仙商圈今年農曆春節湧現人潮，商家生意絡繹不絕，即便年假已過，遊客至今仍不斷，店家表示，今年連假疫後報復性旅遊，首現莫拉克風災前觀光榮景，業績幾乎成長4成以上，六龜寶來旅社及溫泉飯店住宿額滿，直到2月13日開學日才有空缺。

六龜觀光休閒協會祕書長陳建男表示，由於不少學生仍放寒假2月13日才開學，這段時間有不少餐飲業等服務業者，帶著家人上山賞梅、賞櫻及泡湯。(美崙山溫泉渡假山莊提供／林雅惠傳真)

六龜觀光休閒協會祕書長陳建男表示，今年農曆春節時間較早，不少北漂族帶著小孩返鄉後，與長輩一起出遊，展開多日的旅遊行程，並選擇在六龜寶來當休憩站，寶來及不老溫泉區也因南橫公路開通，旅社飯店住房從1月20日至2月12日皆已客滿。

陳建男說，大約有8成遊客都是中北部南下或返鄉民眾，由於不少學生仍放寒假2月13日才開學，這段時間有不少餐飲業等服務業者，帶著家人上山賞梅、賞櫻及泡湯，也前往南橫公路一路旅遊，同時也有不少進香團到聖地朝拜，因此帶動六龜寶來區的飯店業者生意成長約8成，附近餐廳及攤販也業績長紅，堪稱88風災後最好的一次，也創造了六龜近億元的商機。

甲仙形象商圈理事長陳敬忠表示，今年甲仙商圈在年假結束後仍出現許多觀光人潮，街上店家觀光客湧現，生意都不錯，許多店家夜以繼日忙碌，希望把握這次觀光潮，賺取更多觀光財。

陳敬忠說，他經營的統帥芋冰城在農曆春節期間業績就成長大約4成，店內伴手禮都很暢銷，由於開店從未休息，過年期間忙翻天，腰痠背痛在所難免。