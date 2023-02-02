2023台維斯盃世界一級升降賽，中華隊前進墨西哥客場挑戰，練球之餘年逾7旬的領隊龔元高和5位代表隊選手曾俊欣、吳東霖、許育修、莊吉生、黃琮豪及團隊防護員踢五人制足球調劑，參加過世界壯年運動會足球賽的龔元高跑動能力也不輸這群現役球員。

龔元高是上班族足球聯賽的創辦人，曾任中華足協副理事長，由於長年支持女足，也被譽為國內的「女足教父」，目前是中華民國網球協會副理事長，從2007年起22度擔任台維斯盃中華隊領隊，今年和中華男子網球隊遠征墨西哥，本周末比賽就要登場，中華隊全員也努力備戰中。

龔元高透露，為這些犧牲自己利益，毅然決然代表國家遠征的網球選手們加油打氣，完成訓練內容後，他特地買了球衣、專用足球，把5名男網好手及其防護員分組定規則，分黃、藍兩隊踢起五人制足球，並立下勝隊200美元的獎勵，在海拔超過2600公尺的高原，大家僅管跑到氣喘如牛，仍玩得不亦樂乎，晚上則一同享用阿根廷烤牛肉大餐搭配紅酒，再睡個好覺養精蓄銳。

龔元高笑說：「值得一提的是，這些光3個人年紀加起來都沒有我大的年輕選手，佩服領隊奔跑能力不輸他們。哈！一興也。」