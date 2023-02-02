宣布戰立委！遭秦慧珠批爭權奪利 徐巧芯害怕求饒連喊：我很愛你

國民黨「世代交替」的說法持續發酵，也讓國民黨資深議員秦慧珠為此批台北市議員徐巧芯「為己謀權」，對此徐巧芯說，她只是參加每一個黨員都可以參加的初選，秦是宮鬥劇看太多，並對秦大方喊話「我愛妳，希望妳也愛我」。

秦慧珠今早說，「世代交替」的說法有爭權奪利之嫌，現在年輕人否定老一代的情形，並不是好的文化。並進一步表示，一個議會老幹新枝都需要，資深民代對於法規、議事運作，還有各種政策來龍去脈比較嫻熟，也比較願意待在議會裡面做各組的召集人、做黨鞭，而年輕一代可能比較懂媒體操作，因此待在議會時間相對比較少，也不太喜歡擔任各委員會的召集人，因為那需要長時間的耗在議會、守在委員會。

秦慧珠也說，如果2024立委選舉國民黨選得好的話，甚至可以過半，勢必要有人擔任正副立法院長，這個絕對是資深立委才辦得到，另外像正副黨團總召、書記長，也都要資深的立委來擔任，才知道如何去溝通協調。她更直言，國民黨過去沒有年輕人放話，否定老的、肯定自己，但目前有這種情形，這不是好的文化。

徐巧芯受訪時回應，她從未否定較為資深的前輩，她也當過委員會召集人，所以秦慧珠的說法她聽不懂。她強調，她有自己問政的Style，至於資深議員的作法，她也覺得很好，沒有誰對誰錯，就是風格不同而已，對於她的指教，徐巧芯說「祝福她健康快樂」。

至於最近秦慧珠對徐巧芯頻頻開砲，徐回應，畢竟他們都是同一個選區的議員，秦慧珠甚至是書記長，應該要力挺跟包容黨內議員做他們的後盾，她最後更喊話「我愛妳，希望妳也愛我」。