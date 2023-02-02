力成車用相關為公司新的成長動能，Tera Probe/TeraPower主要業務為台灣、日本、歐美車用電子及高端應用產品的測試。現今客戶減產，將使今年上半年營運年比衰退，法人預估，力成2023年稅後EPS下滑。

力成記憶體客戶集中度高，去年第四季至今年第一季業績受到客戶減產影響而下滑，但今年第一季營收將是2023年單季低點，且2022年度盈餘分配有望不低於2021年度每股6.8元水準，以目前股價來看，殖利率高，因此法人仍維持偏多態度。

力成去年第四季營收為184.03億元，季減14.13%，其中記憶體部份為153.64億元，季減14.87%。去年第四季記憶體方面，DRAM表現優於NAND Flash。DRAM方面，個人電腦和伺服器用的標準型DRAM需求開始下滑，但commodity產能利用率維持滿載，因為為特定一個客戶服務；NAND Flash部分，SSD出貨量明顯下滑，以及客戶減產。邏輯業務，消費性電子需求不佳，MCU和PC相關產品庫存調整。超豐(2441)自結去年第四季營收30.38億元，季減13.41%。力成去年第四季稅後EPS為1.78元；2022年稅後EPS達11.44元。

以力成的應用端來看，今年第一季電腦、手機、消費性及繪圖晶片用DRAM需求下修，較傳統淡季弱；資料中心、高效能運算HPC因企業遞延支出使需求趨於保守；NAND Flash方面，中低階手機及SSD持續面臨庫存調整，資料中心需求遞延。邏輯晶片方面，持續看好覆晶封裝Flip Chip及先進封測技術客戶開發，今年第一季需求與去年第四季相當，需求將於今年第二季回溫。力成本身新業務亦還不錯，Tera Probe/TeraPower車用、AI、工控產品需求前景穩定，未來將持穩且呈正面成長態勢。法人預估，力成今年第一季稅後EPS為1.55元。