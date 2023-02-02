科學家最近發表在《自然─地質學》（Nature Geoscience）的一項研究報告指出，地核可能已經「停止轉動」，甚至有可能「開始反轉」，不過科學家提醒不要緊張，這不是什麼毀天滅地的事件，對於住在地表的我們沒什麼影響。

權威科學期刊《自然》（Nature）網站1月23日刊載了這項研究報告<地球由地殼、地函與地核構成，地核位於地球的最中心。半徑約有3470公里，密度跟溫度都非常高，約有攝氏4000～6000度。它可再分為內地核和外地核，後者位於地殼下方約 5,150 公里處，而液態外地核產生的磁場驅動下旋轉、且速度不同於地球自轉速度，過去數十年來，地質學家發現不同地震產生的地震波穿過內核所需時間也不同，過去推測是內核旋轉速度與地函、地殼旋轉速度不同才引起時間差。

北京大學學副研究員楊易和宋曉東教授一篇發表在《自然地球科學》雜誌上的這項研究發現，我們腳下5,150公里處的地核，旋轉速度略快於更上層的地函， 但自2009年以來，震波穿越地球的時間差異不大，這表明自旋已經放緩，如果我們能看到核心，那麽看起來會顯得地核朝著與我們相反的方向旋轉，而過去的研究表明，內核是有穩定的旋轉方向的。

然而，這不是一個毀滅地球的事件，它不會對地球磁場產生任何重大影響，磁場是由熔融外核的運動所產生的。過去的研究顯示，內核自轉的明顯減速、加速和振盪是持續約70年的週期的一部分，可能是由於地球內核和更大的地函之間的引力耦合。