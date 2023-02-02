新北市農業局為避免人車、小動物過馬路時被輾斃，陸續設置5處生態廊道，新店平廣路單月發生59次路殺，市府近期新增1處空間，設置過路排水箱，讓小動物安全行走。（新北市農業局提供）

民眾在山區道路行駛，夜間視線較差，經常發生路殺意外，新北市農業局為避免人車、小動物過馬路時被輾斃，陸續設置5處生態廊道，新店平廣路單月發生59次路殺，市府近期新增1處空間，設置過路排水箱，讓小動物安全行走，並同時兼具排水功能，維持地方農業生產。

農業局指出，路殺社（台灣動物路死）模擬分析，全台陸生脊椎動物及陸蟹2018至2020年路死數量達1450萬至2000萬隻，市府為了保護動物安全通過道路，辦理生態調查、紀錄路殺發生，更與路殺社建立熱點資料等方式，建置誘導式斜坡、地下廊道及天空廊道等不同形式的生態廊道。

農業局表示，市府目前已在三峽區紅龜面路建置地下廊道、土城承天路設置誘導式斜坡、2處地下廊道及天空廊道，其中土城生態廊道還設置供樹棲動物的空中廊道，讓松鼠等動物可以在空中自在穿梭。

農業局說，新店平廣路本身生態資源豐富又多樣，單月發生約59次路殺事件，兩棲類、爬虫類等動物都被殺害，防止路殺持續發生，市府將原有涵管調整為凹字型中間排水，小動物可通過行走。

公民科學家林德恩老師表示，生態廊道若兼具排水及通行功能，可透過監測系統發現動物來使用，更可看到白鼻心懷孕走過排水箱涵，令人興奮。

農業局長李玟表示，市府會持續監測新店區、五股區及汐止區等農路環境的生態與路殺狀況，再搭配農路改善工程，希望打造「客製化」的生態廊道，建構生態友善道路，讓人類和動物和平共處。