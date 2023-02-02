政大新聞系畢業的美女主播陳靜宜有著甜美臉蛋，頂著一頭俏麗短髮，不時也會在臉書分享自己穿上比基尼裝的好身材，為她吸引一票粉絲。昨(1日)她依照習慣一一看粉絲來信，沒想到掉出一只0.3克拉的鑽戒，讓她相當意外，但該粉絲信中強調，這只鑽戒不是要給陳靜宜，而是暗藏了一個他情傷的心碎故事，如今再看到這只鑽戒只有心痛，麻煩陳靜宜幫他處理。

主播陳靜宜稍早在臉書發文，表示自己一直以來都很珍惜粉絲的來信，也會親自一一拆開閱讀，沒想到剛剛突然在粉絲來信中看到一只0.3克拉的鑽戒，大小是該名粉絲在信中描述的，讓她相當吃驚，也到當鋪去麻煩老闆鑑定，得到的回答是真鑽戒無誤。

陳靜宜發文。（圖／翻攝自新聞主播 陳靜宜臉書）

陳靜宜進一步指出，粉絲信裡解釋：「不是給妳的，為什麼？因為這顆鑽有2個破碎的心。也代表我前一段失敗的感情。想請妳幫我安排它的後路…」，令陳靜宜感覺像收到了燙手山芋，「最棒的方式，是捐給幼幼慈善基金會，讓鑽石透過別的方式發光」，但在還沒詢問過擁有者的情況下她暫時不敢行動，呼籲該名粉絲主動跟她聯繫。

不久後，陳靜宜更新近況，表示該名粉絲跟她聯繫了，同意將鑽戒捐出做公益，「信裡還有一張威力彩，說是要請我幫我對，於是我就幫忙對了，似乎是沒中唷」，而這段奇遇也引來許多網友迴響，紛紛說：「怎麼有那麼大器的人，有愛心的人會帶來好運」、「這是認識妹的新花招嗎」、「這....太奇怪了吧，送錢還比較實際，捐出去做慈善，明智的選擇」、「以為靜靜主播被求婚要來恭喜靜靜了說，結果不是啊！這真的好難處理」。