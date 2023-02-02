台灣意美汽車舉辦2023年品牌記者會，同步宣布全新旗艦運動休旅Forester GT Edition正式上市，同時預告全新WRX / WRX Wagon性能跑房車將在今年第二季導入台灣市場。今天發表的Forester GT Edition運動旗艦版外觀採用獨樹一格的GT專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，打造更具運動化跑格氛圍，而專屬18吋鋁合金輪圈更為整體外觀增添視覺張力。

SUBARU台灣意美汽車董事總經理方淑霞宣示將為台灣消費者導入更多元的產品陣線，以滿足各種消費者的生活型態。（台灣意美汽車提供）

台灣意美汽車表示，全新Forester GT Edition經過全面勁裝升級的動感造型下，搭載了同級唯一的「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，以9大功能提供全方位安全守護，並全面標配「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護。

備受熱血車迷關注的WRX / WRX Wagon性能跑房車，有望在今年第二季導入台灣市場。（台灣意美汽車提供）

全新Forester GT Edition將提供有Forester 2.0 i-L EyeSight GT Edition LITE（132.8萬元）、Forester 2.0 i-L EyeSight GT Edition（137.8萬元）、Forester 2.0 i-S EyeSight GT Edition（145.8萬元）等3款，

台灣意美汽車表示，走過疫情帶來的全球性挑戰，SUBARU將在2023年為台灣消費者導入更多元的產品陣線，以滿足各種消費者的生活型態。其中包含備受許多熱血車迷關注的全新WRX / WRX Wagon性能跑房車，有望在今年第二季導入台灣市場。