台灣意美汽車舉辦2023年品牌記者會，同步宣布全新旗艦運動休旅Forester GT Edition正式上市，同時預告全新WRX / WRX Wagon性能跑房車將在今年第二季導入台灣市場。今天發表的Forester GT Edition運動旗艦版外觀採用獨樹一格的GT專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，打造更具運動化跑格氛圍，而專屬18吋鋁合金輪圈更為整體外觀增添視覺張力。
台灣意美汽車表示，全新Forester GT Edition經過全面勁裝升級的動感造型下，搭載了同級唯一的「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，以9大功能提供全方位安全守護，並全面標配「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護。
全新Forester GT Edition將提供有Forester 2.0 i-L EyeSight GT Edition LITE（132.8萬元）、Forester 2.0 i-L EyeSight GT Edition（137.8萬元）、Forester 2.0 i-S EyeSight GT Edition（145.8萬元）等3款，
台灣意美汽車表示，走過疫情帶來的全球性挑戰，SUBARU將在2023年為台灣消費者導入更多元的產品陣線，以滿足各種消費者的生活型態。其中包含備受許多熱血車迷關注的全新WRX / WRX Wagon性能跑房車，有望在今年第二季導入台灣市場。
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