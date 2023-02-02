謝男在友人租屋處被逮，起獲3把作案手槍和13發子彈。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣大村鄉謝姓男子替人喬債，與黃男發生13萬元金錢糾紛，找陳小弟前往討債，陳不肯，就拿槍柄打腫陳臉，再押上路，到黃住處找不到人，對陳鳴槍，再押上公墓，進行恐怖逼問，還連開5槍，最後一槍打中陳男的腳，眼見血流滿地逃逸，警方24小時內逮捕歸案，依殺人未遂、恐嚇等罪移送地檢署，已被羈押。

謝姓男子去年1月就為友人喬債，拿改造M4卡賓槍將人射傷，去年10月被判5年8月，還沒入監服刑，1月29日又與人發生財務糾紛，找陳姓小弟前往向黃男追討13萬元。

據了解，陳姓小弟不願意，惹怒黃男，拿槍柄將陳男打成豬頭後，再押陳上車，一起到黃男住處叫門，沒有人回應，謝男憤努朝著陳男，作勢開一槍，陳男心臟都要停止呼吸了，再被押上車，載到公墓，逼問黃男下落，質疑陳和黃串通，想要「黑吃黑」，暴怒下連開5槍，最後一槍打中陳男腳部，並卡在腳底板，陳男血流滿地。

謝男在友人租屋處被逮，起獲3把作案手槍和13發子彈。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

謝男在友人租屋處被逮，起獲3把作案手槍和13發子彈。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林分局偵查隊長蕭志旺表示，陳男開槍傷人後逃逸，故布疑陣，駕駛變造車牌的車輛流竄員林、大村等地，最後停至埔心鄉一家汽車旅館，再步行外出由友人接應至大村的租屋處躲藏，警方查出後，申請霹靂小組攻堅，謝男在睡夢中被逮，住處搜得作案用槍枝3把及13發子彈。

員林分局長楊志傑表示，這次依被害人提供資訊，應用科學辦案，啟動天眼防衛網，過濾相關路口監視器影像，查得涉案車輛，在4小時內鎖定謝姓犯嫌所為，以車追人，謝男在睡夢中，一睜眼就發現被霹靂小組壓制，驚嚇倉皇中落網。

彰化縣長王惠美2日特地前往員林警分局表揚，表示今年編列約1億2000萬元經費建置天眼系統上。（員林警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美2日特地前往員林警分局表揚，表示今年編列約1億2000萬元經費建置天眼系統上，針對車輛頻繁進出的路口、犯罪率較高的地方，保衛鄉親的生命及財產安全。