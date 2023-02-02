不少新冠肺炎的患者在康復後都出現後遺症，就有網友透露，她覺得最不舒服的狀況就是咳嗽，「沒來由地咳，不知道要咳到什麼時候」。貼文一出，一票網友深有同感，甚至還有鄉民崩潰表示，被咳嗽的後遺症困擾許久，就連晚上睡覺都會突然咳醒，氣得直說：「X的！恨死這個病毒」。

原PO在PTT WomenTalk板發文表示，雖然她已確診康復，整體來說是輕症，身體並無大礙，但最煩人的後遺症是時常咳嗽，頻繁到讓她大嘆：「不知道要咳到什麼時候！」而她的友人則出現時常胸悶的情況。對此，原PO好奇詢問網友，「確診後覺得最不舒服的後遺症是什麼？」

貼文一出，引出許多有咳嗽後遺症的網友回應，「已經咳了一個多月」、「狂咳！稍微吸氣大口一點就開始乾咳，崩潰」、「10月初咳到現在…」、「確診後咳了3個月才慢慢好」，甚至有人表示，就連睡覺也會咳醒，還突然出現鼻子過敏的症狀，直說：「X的！恨死這個病毒，跪求看夜咳厲害的中醫，快崩潰了」。

其他網友也紛紛留言，「腸胃變差，瘋狂放屁+拉肚子，報銷好幾條內褲」、「變冷的時候會呼吸不到空氣」、「沒性慾」、「嗅覺失去一半沒回來」、「手腳汗變超多，原本沒有」、「有一陣子狂掉髮，超害怕禿頭」。留言串中也有過來人建議，若後遺症久病未癒，可嘗試透過中醫調養身體，緩解身體的不適。