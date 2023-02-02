近期中福獨董介入經營權導致公司在今年4月可能面臨下市，許多人的股票恐變壁紙，引發許多股民恐慌。對此，立法委員郭國文表示自從光洋科經營權之爭，出現荒謬的兩派人馬皆透過各自獨董，導致臨時股東會「鬧雙胞」的現象後，獨董亂象就備受關注。

過去這幾年獨董介入公司經營權爭奪戰的亂象頻傳，許多公司在爭奪經營權時，都能看到不同派系支持的獨董召開臨時股東會，進而捲入經營權之爭，也引發獨董”不獨立”的質疑。近期老牌紡織廠中福國際股份有限公司更因為財報一再延遲未發佈面臨下市危機，引發小股東恐慌，立法委員郭國文粉專貼文表示，當獨董能被歸類為哪一派的人馬時，何來獨立性可言？因此，當時就提出，召開臨時股東會的權利應該移交審計委員會，來減少獨董亂象。

郭國文也提到金管會也在去年修法，目前董事長的選任或解任，不能以臨時動議提出條款已修正通過，以減少市場派突襲式搶經營權。另修正證交法，將召開股東會、對董事提告、代表公司與董事交易等權益交由審計委員會合議後行使的部分尚未通過。

郭國文表示關乎公司治理如此重要的修法，拖了半年竟然還沒通過，甚至還沒送立法院審議，更造成了許多獨董亂象！尚未修法的結果，就產生中福與泰山的問題，市場派想趁尚未修法的「過渡期」當中，盡快召開臨時股東會來搶經營權，而中福更是在雙方強奪過程中，面臨下市危機，讓小股民血本無歸！