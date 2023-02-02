新竹台大分院生醫醫院第2期研究大樓暨國際醫療中心新建工程，因疫情國內原物料上漲，3年來已連續流標7次，立委林為洲建議機電標跟營建標分開發包獲採納，並請工程會協助招商，期3月辦理第8次招標能順利決標，讓新竹台大分院早日達成醫學中心的目標。

林為洲指出，台大生醫2期研究大樓暨國際醫療中心新建工程預定地1400坪，新建地下2層、地上9層的大樓，原本預算13.6億元，2020年底招標到去年5月都沒有廠商投標，已流標6次。

檢討流標原因是，國內疫情發生後，營建物價和工資飆漲，2期工程預算及工期不足，招標資料未加入物價調整機制，加上台積電擴廠和民間建案爆量飽和，缺工程師及施工人員，造成公共工程優先被排擠。

台大生醫2期新建經費調整到25億7325萬元，工期延長到3年半，並減做1樓國際醫療中心、2樓健檢中心及3到5樓實驗室與研究中心，去年10月28日辦理第7次招標，但還是流標，預定地仍是一片雜草叢生。

林為洲表示，台大生醫2期「連7」流標後，他曾與工程會召開2次會議，檢討營建物價、民間建案與公共工程建案重疊等因素是造成流標原因。

林為洲指建議採機電標跟營建標分開發包，分開計價才能加速招標，與工程會達成共識，並請工程會積極協助招商，以便3月6日再度招標能順利決標。

林為洲並指出，生醫醫院興建預算結構，分由教育部、國科會及衛福部共負擔7成，台大自籌3成，1期工程完成後，2期工程預算只剩13.6億，減做區域未來要另案發包，有8億元缺口，工程會也允諾全力支持，確保2期研究大樓完工後，提供完整的醫療服務與產業合作，期使新竹台大醫院早日達成醫學中心的目標。