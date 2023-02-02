台灣人的胃食道逆流盛行率約25%，不少人深受其擾，吃完飯後感到胸口灼熱、胃酸倒流等火燒心的不適症狀，營養師彭逸珊分享8種可緩解症狀的方法，在食物選擇上，除要少吃刺激性食物與甜食外，常被忽略的是也不要食用「含有薄荷成分的食物」。

食藥署也在其臉書專頁「藥博士 正藥說」表示，薄荷中的薄荷腦會放鬆下食道的括約肌，因此有胃食道逆流的患者要避免內服薄荷精油。

彭逸姍在其臉書粉專表示，要避免胃食道逆流，要避免降低賁門（食道與胃部連接的括約肌）壓力，以免胃部食物逆流回食道；減少對食道黏膜的刺激。此外，要避免過度刺激胃酸分泌。

她因此整理8項飲食與生活中可注意的細節，以減緩胃食道逆流的症狀。

1. 維持理想體重：建議過重與肥胖者應減重，可有效改善症狀。

2. 減少刺激性食物：咖啡、茶飲、酒精、碳酸飲料、麻辣食物等。

3. 避免甜食、含糖飲料：避免刺激胃酸分泌。

4. 注意衣物選擇：勿穿過緊衣物，以減少腹部壓力。

5. 7分飽：細嚼慢嚥有助於飽食中樞反應，避免吃過飽。

6. 餐後勿立即躺下：可散步幫助消化。

7. 攝取足夠膳食纖維：研究顯示可降低胃食道逆流發生頻率。

8. 少吃薄荷成分食物：會使下食道括約肌放鬆，故不適合食用含有薄荷成分的食物，例如：口香糖、薄荷茶等。