元宵節少不了吃湯圓，國內外卻曾傳出吞食湯圓導致氣管梗塞的案例。由於長者及咀嚼吞嚥障礙患者是高危險群，北市聯醫吞嚥團隊推出「好吞版六福小湯圓」，改變湯圓及湯底的質地，增加入口順滑度。

甜湯底加入Q彈黏牙湯圓看起來很誘人，對長者及咀嚼困難的患者而言卻是危險食物。台北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲解釋，湯圓及湯底都不屬於好吞嚥的食物類別，尤其湯底流動性高，容易使人嗆咳，上述族群食用容易讓氣管受到傷害。

好吞版六福小湯圓的材料為南瓜、紫色地瓜、黑木耳、白木耳、紅蘿蔔、綠色青菜各20克、糯米粉240克、水120克。首先將各項蔬菜蒸熟，分別加水打成汁，並各自加入40克糯米粉揉成團狀，搓成小湯圓。

接著取出40克的小湯圓加入80克水、3克食物塑型調整粉，加熱至80度後攪拌均勻，倒入圓形模型盒，將冷卻脫模的好吞版湯圓倒入已加入增稠劑的湯底即可完成，依此食譜製作的湯圓為6人份。

北市聯醫營養部補充，食物塑型調整粉及增稠劑皆能在市面上購得。另外，民眾可將一般市售湯圓加入水及食物塑型粉，加熱攪拌倒入模具重新處理湯圓，並把增稠劑加入湯底，讓長者安心食用。

北市聯醫吞嚥團隊亦推出「核桃牛奶甜湯圓」食譜，材料為六福小湯圓30顆、核桃35公克、低脂鮮奶500毫升，核桃須先打成粉狀，再加入低脂鮮奶中攪拌，再加入適量增稠劑，最後放好吞版六福小湯圓即可完成。

李雅玲說，好吞版六福小湯圓外觀上與一般湯圓無差異，希望創造長者與家人享受一同進餐的快樂與溫馨感。