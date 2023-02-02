馬祖大橋興建後，可連結南北竿往來交通，交通部規劃未來將南竿機場運量逐漸轉移至北竿機場，最終保留北竿機場集中改善，交通部二度送審「北竿機場跑道改善計畫環境影響評估」至環評小組，擬現有將現有2C跑道提升為3C，跑道延伸至1500公尺、加寬至45公尺，並增設助航設施、跑道端安全區，擴大跑道地帶與平整區寬度，但有環委認為應評估爆炸聲對海豚的影響，要求補正再審。

開發單位表示，此次改善後可提升航班效率，包括能見度限度可由現況2400公尺降低至1400至1500公尺，霧季航班取消率可由現況12.2％減少為4.8％，且ATR航機全載重起飛整體運能提高25％，估計航廈年容量提高至66.5萬人次。

但有環委指出，新開發部分會使用爆破，恐怕會有110分貝噪音，而水下噪音更會加劇，恐怕會影響海豚棲息環境，因此應做好妥適評估並有保護對策；也有環委表示，機場擴建會引來較多旅客，恐怕會使北竿及南竿用水用電增加，要求應說明自來水供應能力。

最後，專案小組要求開發單位應強化施工期間填海造地對海域水質及岩壁爆破噪音、振動對海域生態影響評估，並研提生態衝擊減緩對策外，也建議補充北竿地區用水情形，並評估增加雨水貯留槽容量規劃可行性後補正再審。