國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，今日在豐里國小開踢。（莊哲權攝）

國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，今日在豐里國小開踢。（莊哲權攝）

在國內足壇已頗具知名度的國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽，2日在豐里國小開踢，共有來自全國32支隊伍參加，今年還特別加入女生組5人制；比賽期間，不能用1次性餐具及保特瓶，不能叫外送，要自己打飯、洗碗，讓球員從小學習環保概念。

第13屆國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽在台東豐里國小操場上，來自全國約480名選手在冬天的暖陽下奔跑、踢球，切磋腳下功夫，而除了精采賽事以外，全場採無痕賽事，不能使用保特瓶、不能叫外送、午餐看不到便當盒，大家要自己洗碗，選手每天還要寫心得日記，建立環保球賽標竿。

豐里國小教導主任陳東宏說，今年最大特色是增加女子組，採5人制比賽，共有8支隊伍參加，因此這次總計32隊勁旅，參賽隊數比往年多，加上許多熱情的家長參與，場地量能對學校是一大考驗，因此也動用更多志工，為大家提供服務。

台東太平國小女足球隊成立已13年，這次首度參加旭村盃，教練曾靜怡說，不用花太多錢移地訓練，就可以跟全國各地的球隊交流，是個很難得的機會；太平國小女足球長王甯筑說，自己從幼稚園就踢足球，最想學梅西跟西羅過人的技術，未來希望腳下功夫能更精進。

台東縣政府教育表示，旭村盃經過多年辦理，特色與知名度愈來愈彰顯，成效也受教育部體育署的肯定，及企業界國泰世華銀行的支持，展望未來能以公益事業的形象，持續不斷地辦理，以見證台灣足球運動的發展榮景。