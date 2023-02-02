不少上班族都會選在領完年終後，選擇轉換跑道，高雄市府勞工局於新春開工後，將舉辦首場大型現場徵才活動，現場將會有「護國神山」台積電、日月光、三元能源、王品餐飲、迪卡儂等42家廠商，釋出2500個以上職缺。

年後轉職潮，高雄市府勞工局於新春開工後，將於11日舉辦首場大型現場徵才活動，主題訂為「創薪起飛 魅力高雄」，地點就在左營新光三越的彩虹市集1F夢想廣場，像有台積電、日月光、三元能源、王品餐飲、迪卡儂等42家廠商，約有2500個工作機會。

由於住宿餐飲業因有開出主管缺，加上人力荒，平均月薪薪資達近3萬4，電子業平均也有近3萬2，倉儲業近3萬3。

勞工局訓練就業中心主任楊茹憶說，以過去經驗來看，年後首場徵才活動人數都會相對多，但去年春節後首場徵才活動人數卻不如預期，分析是因為疫情關係，外送平台及電商崛起，因此實際到場求職人數降低，不過到下半年求職需求也隨著疫情解封越來越多，因此預計今年首場徵才活動會有更多求職者把握機會。